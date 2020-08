Pescara-Perugia: le formazioni ufficiali. Iemmello in panchina, Oddo vira sul 3-5-2

Nicola Uras 10 agosto 2020 a

Conto alla rovescia per il fischio d'inizio di Pescara-Perugia, gara di andata dei play out. Si gioca all'Adriatico, ore 21 (diretta tv su Dazn). Il Pescara è quello previsto alla vigilia con Galano e Pucciarelli alle spalle di Maniero. In difesa, al fianco dell'ex biancorosso Scognamiglio, rispolverato Campagnaro. Chi sorprende e cambia - atteggiamento tattico e interpreti - è Massimo Oddo. Nel Grifo finisce in panchina Iemmello: 3-5-2 con i rientri di Rosi e Gyomber dalle rispettive squalifiche, Mazzocchi che torna nell'habitat naturale della corsia esterna, Kouan di nuovo titolare e coppia d'attacco formata da Falcinelli e Capone.

Le formazioni ufficiali: PESCARA (4-3-3) Fiorillo; Zappa, Campagnaro, Scognamiglio, Masciangelo; Kastanos, Palmiero, Memushaj; Galano, Maniero, Pucciarelli. All. Sottil. PERUGIA (4-3-1-2) Vicario; Rosi, Gyomber, Sgarbi; Mazzocchi, Falzerano, Carraro, Kouan, Falasco; Capone, Falcinelli. All. Oddo.