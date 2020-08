Inter-Leverkusen: orario, dove vederla in tv, probabili formazioni. Conte avanti con Lautaro e Lukaku

10 agosto 2020 a

a

a

Inter-Leverkusen si gioca questa sera a Dusseldorf, senza la presenza del pubblico a causa delle restrizioni dovute alla pandemia per il Coronavirus. Il match sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva sul canale Sky Sport Uno (canale 201 e 240 del satellite). In chiaro su TV8 sarà possibile vedere la partita all’interno di “Diretta Gol”. Sarà visibile anche in streaming per gli abbonati sulle piattaforme Sky Go e Now TV. Fischio d'inizio alle ore 21.

Juventus, il ribaltone in 24 ore: i motivi della svolta e i retroscena. I cambiamenti dirigenziali sono rinviati?

Le probabile formazioni: INTER (3-5-2) Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro, Lukaku. BAYER LEVERKUSEN (4-3-3) Hradecky; L. Bender, S. Bender, Tapsoba, Sinkgraven; Palacios, Baumgartlinger, Demirbay; Bailey, Havertz, Diaby.