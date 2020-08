Ex grifoni su Pirlo. Gattuso: "Ora sono c***i suoi". Nesta: "Mi ha chiamato, è molto carico" I Video

09 agosto 2020 a

Due ex grifoni si sono pronunciati su Pirlo nuovo allenatore della Juventus. "Andrea mi ha chiamato lui quando lo ha saputo, siamo molto amici". Sandro Nesta - allenatore del Perugia 2018/2019 - ha sentito Pirlo, ed è stato proprio il successore di Sarri a chiamarlo per comunicargli la grande novità. "Sono contento per lui, è una botta di vita tra capo e collo - scherza Nesta ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta del suo Frosinone nella semifinale d’andata dei playoff promozione contro il Pordenone -. Andrea è molto carico, gli faccio un grande in bocca al lupo, farà molto bene". Pirlo e Nesta hanno giocato insieme al Milan e hanno vinto il Mondiale del 2006 con la Nazionale azzurra allenata da Marcello Lippi.

Stesso percorso di Gattuso - grifone nella Primavera biancorossa negli anni Novanta - con il nuovo allenatore bianconero. Rino ha detto la sua dopo la sconfitta del suo Napoli con il Barcellona: "Sono c***i suoi adesso, si dorme poco da allenatore".