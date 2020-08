Ronaldo: "Dopo le vacanze prendere le migliori decisioni per il futuro". E France Football lo spinge al Psg

09 agosto 2020 a

"Possa questo breve periodo di vacanza permettere a tutti noi di prendere le migliori decisioni per il futuro e tornare più forti e impegnati che mai" ha scritto Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, rompendo il silenzio su Instagram all’indomani dalla sfida contro il Lione.

Sarà deluso e arrabbiato il portoghese dopo l’eliminazione dalla Champions League. Le sue prodezze, i suoi gol (37 con la Juventus), non sono bastati. E dalla Francia arriva l’attacco di France Football. La rivista, in un articolo, parla di una squadra, la Juve, che semplicemente non merita CR7: “Il portoghese ha sempre segnato nella fase finale della Champions dal suo arrivo nel 2018 ad oggi, ma non è mai riuscito ad arrivare all’obiettivo finale”. Il settimanale francese, già nei giorni scorsi, aveva descritto l’asso della Juve come un giocatore insoddisfatto per una squadra non all'altezza. E spingeva per un affare con il Psg.