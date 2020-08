Ternana, ora è ufficiale: Lucarelli è il nuovo allenatore, contratto biennale

08 agosto 2020 a

Ora è ufficiale. Tutte le indiscrezioni sul nuovo allenatore della Ternana hanno preso forma nella giornata di oggi, quando attraverso un comunicato la società rossoverde ha ufficializzato l'ingaggio di Cristiano Lucarelli. Per il mister livornese e il suo staff, pronto un contratto biennale. Contratto su cui Lucarelli poserà la sua firma martedì, giorno designato per l'arrivo e la presentazione dell'ex mister di Perugia (un mese), Viareggio, Pistoiese, Messina, Livorno e Catania. Niente di nuovo sotto il sole di agosto: Lucarelli è sempre stato in pole position per la panchina delle Fere.