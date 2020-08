Barcellona-Napoli 3-1, Gattuso fuori dalla Champions. Strepitoso gol di Messi I Video

08 agosto 2020 a

Il Barcellona vince 3-1 al Camp Nou nel ritorno degli ottavi di Champions, elimina il Napoli dopo l’1-1 del San Paolo e si qualifica per la Final Eight di Lisbona dove affronterà il Bayern.

Apre Lenglet al 10’, raddoppia Messi al 23’ con un gol da extraterrestre, tris di Suarez su rigore al 46’ e gol di Insigne, sempre dagli undici metri, al quinto minuto di recupero del primo tempo. Nel secondo tempo il Napoli cerca di riaprire il discorso qualificazione ma il gol non arriva e quando Milik riesce a battere Ter Stegen è in fuorigioco. Stagione finita per il Napoli, unica italiana a Lisbona sarà l'Atalanta.