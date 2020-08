Juventus, Riotta: "Sarri sarebbe stato esonerato anche se avesse vinto la Champions"

08 agosto 2020 a

Maurizio Sarri sarebbe stato esonerato dalla Juventus anche se avesse vinto la Champions League? I rumors che arrivano dagli ambienti piemontesi sostengono con sempre maggiore forza questa possibilità. Ormai Agnelli non aveva più fiducia nel tecnico e anche nello spogliatoio si erano incrinati diversi equilibri tra i giocatori e l'ex allenatore del Napoli. A Torino quindi, in diversi danno per scontato, che la Vecchia Signora avrebbe cambiato timoniere in ogni caso.

Lo sostiene anche il giornalista e scrittore Gianni Riotta con un tweet. in cui cita "fonti Torino". "Sarri - scrive - sarebbe stato esonerato anche se avesse vinto la Champions".