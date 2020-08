Juventus, Pirlo nuovo allenatore. Clamorosa svolta del presidente Agnelli

08 agosto 2020 a

La Juventus ha scelto Andrea Pirlo come nuovo allenatore. Sistemati gli ultimi dettagli soprattutto a livello di staff è arrivata anche l'ufficialità. Pirlo, appena una settimana fa, era stato ufficializzato come nuovo tecnico della formazione U23. Poi, dopo l'eliminazione dalla Champions League, l'esonero di Maurizio Sarri e la virata decisa da parte del presidente Andrea Agnelli. Pirlo è alla sua prima esperienza assoluta da allenatore. Dopo tre stagioni a New York in Mls, ha smesso di giocare nel 2017 e poi ha preso il patentino da tecnico.