MotoGp, pole di Zarco a Brno davanti a Quartararo. Petrucci ottavo e Rossi decimo. Dovizioso lontanissimo I Video

A Brno in MotoGp si parla francese, almeno nelle prove. In assenza di Marc Marquez. In Repubblica Ceca a fare la voce grossa nella classe regina sono proprio i piloti transalpini. La pole, a sorpresa, è di Johann Zarco che spinge la sua Ducati del team Avintia Racing al crono di 1’55"687. Una prestazione mostruosa che costringe il leader del mondiale Fabio Quartararo e la sua Yamaha Petronas ad accontentarsi del secondo posto.

Il terzo posto in griglia, invece, se lo prende Franco Morbidelli. "Faccio fatica a credere di avere centrato la pole oggi, è da venerdì che siamo in crescita. Significa che la moto va molto bene e quando riesco a fare tutto bene si fa un bel giro", le parole di Zarco. Quartararo, autore di una scivolata senza conseguenze nel finale, guarda il bicchiere mezzo pieno. "Sono contento, in questa pista con poco grip l’obiettivo numero uno era quello di partire dalla prima fila e lo abbiamo fatto", spiega affilando le armi in vista della gara. La seconda fila, invece, è tutta di marca spagnola con l’Aprilia di Aleix Espargaro a precedere Maverick Vinales e Pol Espargaro. Per quanto riguarda gli altri italiani se l’ottavo posto di Danilo Petrucci è un risultato accettabile, gli sconfitti di giornata sono senza dubbio Valentino Rossi e Andrea Dovizioso. Il Dottore non va oltre il decimo posto, mentre nelle prove libere aveva fatto intendere di valere molto di più. A preoccupare però è soprattutto il forlivese, addirittura diciottesimo con la peggior prestazione in qualifica in carriera in MotoGp, e in crisi di fiducia.