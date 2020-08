Juventus: Pochettino, Inzaghi, Paulo Sousa e il sogno Zidane per il dopo-Sarri

Nicola Uras 08 agosto 2020 a

Le parole di Andrea Agnelli dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions League ad opera del Lione hanno avviato il toto panchina. Il presidente dei bianconeri ha parlato di "entusiasmo da ritrovare", di "rosa tra le più vecchie d'Europa" di "valutazioni da fare" che riguardano il lavoro dell'attuale allenatore, Maurizio Sarri, ma anche dell'intera società.

Juventus, Agnelli: "Sarri? Ci prendiamo qualche giorno per valutare. Ronaldo? Resta"

D'altronde proprio Fabio Paratici - responsabile dell'area tecnica - e il vicepresidente Pavel Nedved nel giugno 2019 spinsero tanto per puntare ancora sull'attuale gruppo di giocatori abbandonando Max Allegri. La rosa messa a disposizione di Sarri si è rivelata inadeguata per le idee di calcio del tecnico toscano, ma anche logora, poco motivata e soprattutto predisposta agli infortuni. E ora? La sensazione è che se verrà messo alla porta Sarri potrebbe esserci qualche scossone nei piani alti dirigenziali o comunque un riassetto generale (pare che il folignate Federico Cherubini possa scalare ulteriormente ruoli nel club sino alla poltrona di direttore generale alla Marotta).

Juventus, sarà rivoluzione secondo Dagospia: fuori Paratici e Nedved. Ruolo di spicco per Cherubini

E in panchina? Mauricio Pochettino è libero, piace sempre Simone Inzaghi (ma ha ancora un anno di contratto con la Lazio e liberarsi da Lotito non è semplice), va tenuto d'occhio Zinedine Zidane pallino da sempre di Andrea Agnelli, ma nelle ultime ore salgono le quotazioni di Paulo Sousa ex bianconero che in queste ore si sta liberando dal Bordeaux dopo essere stato anche alla Fiorentina.