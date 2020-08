Juventus, Agnelli: "Sarri? Ci prendiamo qualche giorno per valutare. Ronaldo? Resta"

08 agosto 2020 a

"Bilancio agrodolce, è stata una stagione difficilissima. Abbiamo ottenuto un grande risultato vincendo il nono campionato, la pagina di calcio scritta da Maurizio (Sarri, ndr) è straordinaria per il calcio italiano. La Champions League è stata deludente per noi, i tifosi e i giocatori. Se prima avevamo un sogno, ora abbiamo un obiettivo, e dev'essere la Champions. Uscire così ci deve lasciare delusi, ci prenderemo qualche giorno per fare valutazioni in vista della nuova stagione per un rinnovato entusiasmo" analizza Andrea Agnelli dopo l'eliminazione in seguito alla doppia sfida europea con il Lione. "Valutazioni anche sull'allenatore? Sì, certo. Faccio un discorso di società, la Juve ha obiettivi che devono essere onorati sia in casa che all'estero. Abbiamo grandi giocatori, il migliore della storia della Champions. Si deve ripartire con un rinnovato entusiasmo, senza dare per scontato ciò che avviene in Italia" ha aggiunto il presidente bianconero.

Juventus-Lione 2-1, bianconeri eliminati dalla Champions. Non basta la doppietta di Ronaldo

"Ronaldo? Resta. Paratici, Nedved, Cherubini? Ribadisco i complimenti e la stima per questo gruppo dirigenziale, che insieme continuerà a perseguire obiettivi. Servono valutazioni per capire come ritrovare questo entusiasmo per ripartire con voglia di giocare e vincere in tutti i campi" ha concluso Agnelli.