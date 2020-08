Juventus-Lione 2-1, bianconeri eliminati dalla Champions. Non basta la doppietta di Ronaldo

07 agosto 2020 a

a

a

La Juventus vince 2-1 contro il Lione ma non basta per qualificarsi alla Final Eight della Champions League in versione Coronavirus. Decisiva la sconfitta nella gara di andata, in Francia (1-0). I bianconeri si sono ritrovati anche in svantaggio - a causa di un fallo di rigore molto dubbio - dopo il penalty trasformato da Depay con il "cucchiaio".

Ronaldo gol, il portoghese scatenato in Juventus-Lione I Video

A fine primo tempo il pareggio di Ronaldo con un altro rigore apparso generoso. Al quarto d'ora della ripresa uno scatenato Ronaldo ha segnato la sua personale doppietta con un tiro dalla distanza da applausi, ma non è bastato. La Juve ha "caricato" a testa bassa senza però trovare il terzo gol utile alla qualificazione.