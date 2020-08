Juventus-Lione, primo tempo 1-1. Due rigori dubbi, Ronaldo risponde al cucchiaio di Depay I Video

07 agosto 2020 a

Due rigori molto dubbi - nonostante il Var - sono stati i protagonisti del primo tempo di Juventus-Lione (1-0 l'andata). A Torino la squadra di Garcia è passata in vantaggio dagli undici metri, la moviola, non ha sciolto i dubbi su chi abbia toccato Aouar caduto in area. Dal dischetto realizza Depay scegliendo la trasformazione con il "cucchiaio" (0-1, 12').

La Juve reagisce, sfiora il pareggio due volte di cui una dopo una bella giocata di Bernardeschi, poo dopo una punizione di Ronaldo quella di Pjanic viene deviata con il braccio da Depay in barriera. Anche in questo caso il braccio sembra aderente al corpo, dal dischetto Ronaldo non fallisce (1-1, 42').