Juventus-Lione, le formazioni ufficiali: Sarri schiera Cuadrado terzino. Bernardeschi nel tridente, Dybala in panchina

07 agosto 2020 a

Comunicate le formazioni ufficiali di Juventus e Lione che alle ore 21 (diretta tv su Sky e Canale5) giocano la decisiva gara di ritorno degli ottavi di Champions League (all'andata vinsero i francese 1-0). Sarri ha scelto di schierare Cuadrado come terzino destro, a completare il tridente con Ronaldo e Higuain sarà dunque Bernardeschi. Dyabala in panchina. Garcia rilancia Depay in attacco.

Le formazioni ufficiali: JUVENTUS (4-3-3) Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Chiellini, Ramsey, Dybala, Danilo, Matuidi, Rugani, Demiral, Olivieri e Muratore. Allenatore: Maurizio Sarri. LIONE (3-5-2) Lopes; Marcal, Denayer, Marcelo; Dubois, Aouar, Guimaraes, Caqueret, Cornet; Ekambi, Depay. A disposizione: Tătăruşanu, Diomande, Andersen, Rafael, Dembélé, Traoré, Mendes, Reine-Adélaïde, Jean Lucas, Tete, Bard e Cherki. Allenatore: Rudi Garcia.