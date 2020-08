Juventus-Lione, Dybala c'è: quanti soldi vale il passaggio ai quarti di finale di Champions League

07 agosto 2020 a

E' la sera di Juventus-Lione. Fra poche ore si gioca la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Appuntamento alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino. I bianconeri devono ribaltare l’1-0 della gara d’andata, disputata lo scorso 26 febbraio in Francia. Fra i convocati c'è Dybala che ha dei problemi fisici ed è probabile una staffetta con Higuain con quest'ultimo dal primo minuto. Fra i convocati c'è anche Chiellini.

Juventus-Lione stasera in tv: ore 21 su Sky e anche Canale5. Le probabili formazioni

E' una partita delicata perché da questa sfida dipende molto del futuro della Vecchia Signora. A partire da quello del tecnico Maurizio Sarri, fino ai soldi nelle casse della società.

I ricavi per la Juventus dalla Champions League 2019/20 hanno già superato gli 80 milioni di euro, spiega il sito calciomercato.com e se verranno superati gli ottavi di finale la Juventus guadagnerebbe altri 10,5 milioni di euro come bonus per l’accesso ai quarti di finale, per un totale di 90,85 milioni di euro.​