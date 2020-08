Jakobsen fuori dal coma: "Nessun danno neurologico". Groenewegen: "Penso a lui ogni momento"

07 agosto 2020 a

a

a

Fabio Jakobsen è uscito dal coma. Dopo il grave incidente al Giro di Polonia e l'intervento al volto durato 5 ore, il ciclista si è risvegliato. "Le sue condizioni sono buone", ha dichiarato l'account ufficiale della corsa polacca di ciclismo, che ha comunicato anche l'uscita dal coma.

Giro di Polonia, drammatica caduta in volata: Jakobsen in fin di vita. Il video dello sprint

"Fabio è cosciente, non ha subìto nessun danno neurologico e respira da solo, muove gambe e braccia. Dopo un periodo di riabilitazione, potrà tornare a casa. Se è sopravvissuto a un incidente simile, potrà tornare a correre" ha invece spiegato Pawel Gruenpeter, medico dell'ospedale in cui il ciclista olandese è ricoverato. Mercoledì Jakobsen era caduto mentre sprintava con il connazionale Dylan Groenewegen a pochi metri dal traguardo della prima tappa del Giro di Polonia. Il ciclista, squalificato per la condotta tenuta, si è subito scusato sui social per quanto accaduto: "Penso a Fabio tutti i giorni". Ora Fabio si è svegliato, una buona notizia.