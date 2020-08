Volley, il calendario della Sir Conad Perugia. Il 27 settembre si inizia al PalaBarton

06 agosto 2020 a

Svelato il calendario del massimo campionato italiano maschile di volley arrivato all'edizione numero 71. La Superlega scatta il 27 settembre e la Sir Safety Conad Perugia inizierà in casa, al PalaBarton, ospitando Vibo Valentia. Nelle prime giornate sfida a formazioni ambiziose come Piacenza, Verona, Cisterna e Trento, mentre i big match con Modena e Civitanova sono fissati alla terz'ultima e penultima giornata (all'andata saranno entrambi in casa l'8 e 15 novembre). L'inizio dei play off è fissato invece per il 21 febbraio.

La stagione inizierà con la Supercoppa Italiana il 13 e 20 settembre con le semifinali (andata e ritorno) e la finalissima a Verona il 25 settembre. Civitanova-Trento e Modena-Perugia gli accoppiamenti delle semifinali con i Block Devils in casa controi canarini il 13 ed in trasferta il 20 (in caso di parità si giocherà il golden set).