Juventus-Lione, dove vedere in tv la partita degli ottavi di Champions League

Canale 5 la trasmette in chiaro venerdì 7 agosto 2020

06 agosto 2020 a

Una notte attesissima per i tifosi della Vecchia Signora. Quella di domani, venerdì 7 agosto, è la notte di Juventus-Lione, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La partita si giocherà all’Allianz Stadium a Torino, a porte chiuse: si riparte dalla vittoria dei francesi per 1-0 nella gara d’andata. L’incontro sarà trasmesso anche in chiaro: diretta tv su Canale 5 a partire dalle ore 21:00.

L'autore del gol della vittoria della sfida di andata, Lucas Tousart, non sarà della partita perché già ceduto all'Hertha Berlino in vista della nuova stagione.

L'incontro in diretta sulla rete ammiraglia Mediaset, sarà seguito dal consueto studio di commento alla partita, con highlights, moviola e interviste ai protagonisti direttamente dall'Allianz Stadium.