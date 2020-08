Champions League, Juventus-Lione: le probabili formazioni, Dybala in dubbio | Video

06 agosto 2020 a

La Juventus si gioca il tutto per tutto all’Allianz Stadium, domani venerdì 7 agosto, nel tentativo di staccare il biglietto per Lisbona dove si disputerà l’inedita Final Eight della Champions League 2019/2020.

La squadra di Maurizio Sarri ha svolto nel pomeriggio la rifinitura al JTC Continassa in vista della partita in programma domani sera alle 21 contro l’Olympique Lione e nella conferenza stampa che aveva preceduto la seduta la tanto attesa notizia che i tifosi bianconeri si aspettavano non c’è stata: per sapere se Paulo Dybala (per lui anche oggi differenziato) sarà della partita bisognerà infatti aspettare fino a domani mattina. Senza la «Joya» in campo, sarà sicuramente Gonzalo Higuain a posizionarsi al centro dell’attacco.

Alla sua destra l’altro dubbio della vigilia: Juan Cuadrado o Federico Bernardeschi? Il primo sembra favorito e se giocherà in avanti, toccherà al brasiliano Danilo andarsi a posizionare nel ruolo di terzino destro. Quel che è certo, a detta dello stesso Sarri in conferenza, il colombiano sarà titolare domani sera anche se c’è l’ipotesi che possa essere schierato come in altre occasioni sulla linea dei difensori e a quel punto sarebbe il già citato Bernardeschi a partire dal primo minuto in attacco. A centrocampo, infine, Rabiot favorito su Matuidi a sinistra.

JUVENTUS-LIONE, PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Higuain, Ronaldo. Allenatore: Sarri.

LIONE (3-5-2): Lopes; Marcal, Denayer, Marcelo; Dubois, Aouar, Guimaraes, Caqueret, Cornet; Dembelè, Depay. Allenatore: Garcia. ARBITRO: Zwayer (Germania).