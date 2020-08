Play out, ricorso Trapani respinto: il Perugia giocherà con il Pescara

06 agosto 2020 a

Il Coni ha respinto il ricorso del Trapani. Non cambia dunque la sfida play out: il Perugia giocherà contro il Pescara. Sfida di andata lunedì 10 agosto all'Adriatico, ritorno giovedì 14 (in caso di parità ci sono supplementari e calci di rigore). Chi vince resta in Serie B, chi perde retrocede in C.

Il Collegio di Garanzia, presieduto dal professor Vito Branca, dopo la discussione e la disamina del ricorso Trapani, contro la decisione della Corte Federale d'Appello della Figc (n. 88/2019-2020) ha rigettato il ricorso (CLICCA QUI) Confermata dunque la penalizzazione (-2) per il mancato pagamento degli stipendi nei termini federali.

