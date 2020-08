Sanremo, arrestato ex calciatore del Perugia: aveva 100 grammi di cocaina

06 agosto 2020 a

Un ex calciatore e grifone in manette. Alessio Stamilla, una stagione e mezza con il Grifo dal gennaio 2009 all'estate del 2010 del fallimento Covarelli, è stato arrestato sul lungomare di Sanremo, nella zona delle spiagge. Aveva con con sè 100 grammi di cocaina ed è stato portato in carcere. Stamilla, ora imprenditore turistico, aveva iniziato a giocare a calcio nella Sanremese per poi passare alla Sangiovannese dove divenne uno dei pupilli di Sarri che lo aveva chiamato anche nelle esperienze di Verona e Perugia (44 presenze e 4 gol). Esterno di centrocampo, ha giocato pure con Piacenza (in B), Gela, L'Aquila, Pistoiese, Imperia e Argentina Arma.