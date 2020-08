Ibrahimovic svela il suo segreto, ecco come fa a tenersi in super forma | Video

06 agosto 2020 a

Il segreto di Zlatan Ibrahimovic? Non si ferma mai. Anche quando è in vacanza l'attaccante del Milan continua ad allenarsi senza sosta, persino a bordo della barca. In attesa del rinnovo di contratto, sui suoi profili social posta un video in cui esegue intensi esercizi fisici.

"Fai come me - scrive pubblicando il filmato - rimani in forma". Ovviamente la sua è anche una operazione da influencer, tanto che in forma bisognerebbe rimanerci sì, ma grazie a Buddyfit, la nuova app di cui Zlatan è diventato brand ambassador insieme a Diletta Leotta. Di certo c'è che alla soglia dei 39 anni Zlatan può vantare un fisico come pochi altri al mondo alla sua stessa età