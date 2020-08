Giro di Polonia, drammatica caduta in volata: Jakobsen in fin di vita. Il video dello sprint

Nicola Uras 05 agosto 2020 a

Il mondo del ciclismo è in ansia per Fabio Jakobesn: in seguito a una drammatica caduta nella prima tappa del Giro di Polonia di ciclismo è in gravi condizioni e in pericolo di vita.

L'olandese di 23 anni infatti si trova all'ospedale di Sosnowier in coma farmacologico, intubato e con lesioni al palato, con un trauma cranio-cerebrale molto importante. Jakobsen - corridore della Deuceninck Quick Step professionista dal 2018 - nel corso dello sprint per la vittoria sul traguardo di Katowice, mentre era in rimonta è stato stretto contro le transenne dal connazionale Dylan nel corso dello sprint per la vittoria sul traguardo di Katowice, è stato stretto contro le transenne dal connazionale Dylan Groenewegen ed è finito a tutta velocità contro i cartelloni pubblicitari per poi cadere sull’asfalto.

Gronewegen è stato squalificato dalla corsa ma è probabile un provvedimento esemplare. Intanto il general manager della squadra di Jakobsen è durissimo: "Devono mettere in prigione quel corridore della Jumbo, non c'è spazio per azioni simili nel ciclismo" ha affermato Patrick Lefevere.