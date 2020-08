Calcio femminile, il Perugia ripescato in Serie B

04 agosto 2020 a

Se il Grifo vive giorni di grande ansia, le grifoncelle possono sorridere. Il Perugia Femminile è stato ripescato in Serie B. E’ quanto è stato stabilito durante il Consiglio Federale. La società umbra è stata ripescata insieme al Brescia per via della mancata presentazione della domanda di iscrizione del Permac Vittorio Veneto e del CF Como. La Covisof ha espresso invece parere negativo per la Sassari Torres. Il Consiglio ha inoltre accolto i ricorsi per l’ammissione al campionato di Serie B di Tavagnacco, Vicenza e Orobica.

Il Perugia Femminile del direttore responsabile, Valentina Roscini, prima dello stop al campionato a causa della diffusione del Covid 19, si trovava all’ultimo posto in classifica.