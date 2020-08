Perugia, l'addio di Rajkovic: nel contratto c'era una clausola per liberarsi

03 agosto 2020 a

Il Perugia è partito per il ritiro di Cascia che sarà funzionale a preparare le sfide play out (andata 10 agosto, ritorno il 14 ricorso del Trapani permettendo). Chi non ha raggiunto la Valnerina è stato Slobodan Rajkovic.

Perugia, avanti con Oddo. Il tecnico sul pullman per Cascia, non c'è Rajkovic: rescinde

L’esperto difensore di origine serba, 31 anni, che a gennaio si era legato al club umbro fino al giugno 2022, ieri ha rescisso consensualmente il contratto con il Grifo sfruttando una clausola (in caso di offerta di un club di A o equivalente categoria all’estero poteva liberarsi). Sembra sia prossimo a trasferirsi in Russia, alla Lokomotiv Mosca. Rajkovic in questo scorcio di stagione ha collezionato 12 presenze (7 volte è partito titolare) deludendo le aspettative che la sua carriera aveva generato al momento del tesseramento.