Due umbri nello staff della nazionale dell'Azerbaigian guidata dal ct De Biasi

Sono Alessandro Scaia e Federico Turriziani: saranno rispettivamente preparatore atletico e match analyst

Nicola Uras 03 agosto 2020 a

a

a

Due umbri nello staff della nazionale dell’Azerbaigian che dallo scorso 10 luglio è stata affidata a Gianni De Biasi ex allenatore di Modena, Brescia, Torino e Udinese, oltre che ct dell’Albania portata all’Europeo in Francia del 2016. Tra i suoi collaboratori anche il perugino Federico Turriziani e Alessandro Scaia, originario di Umbertide. Scaia (ex Ternana e Gubbio) sarà il preparatore atletico dell’Azerbaigian, mentre Turriziani (reduce da formative esperienze in Canada e negli Stati Uniti) sarà match analyst e anche collaboratore di campo.

I due umbri, insieme a De Biasi e al resto della staff (c'è anche Benny Carbone, ex tecnico della Ternana), hanno iniziato a preparare la prima partita ufficiale: Azerbaigian-Lussemburgo del 5 settembre valevole per la Nations Cup, poi Cipro e Montenegro.