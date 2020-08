Perugia, avanti con Oddo. Il tecnico sul pullman per Cascia, non c'è Rajkovic: rescinde

Nicola Uras 03 agosto 2020 a

a

a

In questi minuti il Perugia si è ritrovato a Pian di Massiano e sta partendo per il ritiro di Cascia. C'è anche Massimo Oddo che, a meno di ulteriori colpi di scena, guiderà il Grifo nelle sfide play out (10 e 14 agosto).

Play out, cambiano le date in attesa del ricorso del Trapani: in campo il 10 e 14 agosto. Perugia senza Angella: squalificato due giornate

Il Perugia non dovrebbe cercare altre soluzioni sul fronte allenatore dopo i tentativi, falliti, di ingaggiare prima Stefano Colantuono (incontrato sabato in tarda serata) e poi Walter Alfredo Novellino (contatto a più riprese domenica dal tardo pomeriggio in poi). Ma mai dire mai in questa folle stagione che vedrà il suo epilogo a Ferragosto. Ricorsi permettendo. Intanto sul pullman per Cascia non è salito Slobodan Rajkovic: il difensore serbo arrivato a gennaio dopo un lungo tira e molla, dovrebbe rescindere il contratto con il Perugia nelle prossime ore.