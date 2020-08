Perugia, caos panchina: no definitivo di Novellino

Nicola Uras 03 agosto 2020 a

Caos panchina. Il Perugia - che in vista dei play out per salvarsi dalla retrocessione in C vorrebbe cambiare guida tecnica esonerando Massimo Oddo - non riesce a trovare il sostituto desiderato. Dopo il no di Stefano Colantuono, incontrato nella tarda serata di sabato, è arrivato anche quello definitivo di Walter Alfredo Novellino dopo i ripetuti contatti di domenica sera.

Play out, cambiano le date in attesa del ricorso del Trapani: in campo il 10 e 14 agosto. Perugia senza Angella: squalificato due giornate

Chi sarà l'allenatore del Grifo nei play out? I dirigenti biancorossi cercheranno un altro tecnico, oppure vireranno su una scelta "interna" oppure faranno retromarcia dando fiducia a Oddo? Tra poche ore intanto i grifoni sono attesi dal ritiro a Cascia.