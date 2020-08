Serie A, Genoa salvo. Il Lecce di Liverani in B con Brescia e Spal

02 agosto 2020 a

a

a

Missione compiuta per il Genoa che, pur chiudendo in nove uomini (espulsi Romero e Cassata), batte nettamente il Verona e manda all’inferno il Lecce, conquistando una salvezza sofferta e in bilico per i rossoblù sino all’ultima giornata: 3-0 il finale per la squadra di Nicola (ex Ternana), ma il Verona è apparso quasi mai pericoloso e sopraffatto dalle maggiori motivazioni e dal ritmo imposto dai rossoblù.

Immobile, record in Serie A: eguagliati i 36 gol di Higuain. E vince la Scarpa d'Oro

Decisiva una doppietta di Sanabria, poi il tris di Romero, La squadra di Liverani - ex Perugia da giocatore e della Ternana da tecnico - perde in casa con il Parma (3-4) e retrocede in Serie B (con Brescia e Spal).