Serie B femminile, il Tennis Training batte Bari e vola in serie A

Storica impresa delle ragazze folignati sponsorizzate Colfiorito: pugliesi superate 3-1

E' tutto vero, con una grande prova di cuore e carattere le ragazze della Tennis Training battono l'Angiulli Bari (3-1) e conquistano la promozione in serie A2. Un traguardo insperato alla vigilia della competizione. Un sogno che è maturato di giornata in giornata grazie alle prestazioni sempre più convincenti delle ragazze dello sponsor Colfiorito che si sono sbarazzate mano a mano di vere e proprie corazzate, ed hanno così creduto sempre di più nelle proprie possibilità. Fino allo spareggio play off di oggi, una giornata che a Villa Candida rimarrà indelebile nella storia della Tennis Training.

Nel primo singolare Daniela Vismane (2.2) dell'Angiulli Bari confermava tutta la propria solidità battendo l'atleta di casa Sofia Pizzoni 6-0, 6-2 (2.4). Pronto il riscatto folignate, con Chiara Girelli (2.4) che come sette giorni fa, si sbarazzava di Francesca dell'Edera (2.4) con un doppio 6-1. Nel terzo singolare ancora un sigillo di marca TTS. Emma Valletta (2.4) confermava la popria superiorità su Giulia Laterza (2.7) con un perentorio 6-1, 6-1. E cosi sul 2-1 per le padrone di casa si arrivava al doppio.

La Tennis Training per la prima volta nella competizione schierava la coppia Girelli/Valletta, mentre le ospiti si affidavano ancora una volta a Vismane/Dell'Edera. Match sempre in sostanziale equilibrio che ha visto prevalere al tie break della prima frazione Girelli/Valetta. Nel secondo parziale le ospiti rispondevano con un 6-4 e rimandavano al match tie break il destino della sfida. Ed è proprio qui che la coppia TTS compiva l'impresa e dopo aver piazzato un piccolo vantaggio iniziale, sono state abili a rimanere concentrate e a portare a casa il set e il play off promozione.

"Siamo felicissime - esulta al termine della gara il capitano Rebecca Alessi - le ragazze hanno giocato benissimo, ed hanno raggiunto quello che all'inizio sembrava essere un obiettivo insperato ma siamo una grande squadra e ce l'abbiamo fatta".

"E' una grande soddisfazione per la nostra scuola tennis" - aggiunge il direttore della Tennis Training Fabrizio Alessi. "Un risultato raggiunto grazie a ragazze quasi esclusivamente cresciute nel nostro vivaio capaci di sconfiggere squadre molto più attrezzate di noi che potevano schierare giocatrici acclamate. E' una soddisfazione anche per tutti i nostri maestri che oggi hanno visto trionfare quelle ragazze a cui solo qualche anno fa hanno messo la racchetta in mano".

TENNIS TRAINING FOLIGNO - SG ANGIULLI BARI 3-1

Sofia Pizzoni - Daniela Vismane 0-6, 2-6

Chiara Girelli - Francesca dell'Edera 6-1, 6-1

Emma Valletta - Giulia Laterza 6-1, 6-1

Girelli/Valletta - Vismane/Dell'Edera 7-6 (4), 4-6, 10-7