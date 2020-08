Perugia e il cambio di allenatore: no di Colantuono. Virata su Novellino

Nicola Uras 02 agosto 2020 a

a

a

Ore frenetiche per il Perugia alla ricerca di una nuova soluzione per la panchina. Il club biancorosso è orientato a esonerare l'allenatore Massimo Oddo, ma ancora non ha trovato l'accordo con l'eventuale sostituto. Stefano Colantuono non ha accettato, adesso i dirigenti del Grifo hanno virato su Walter Alfredo Novellino.

Perugia, il comunicato del Centro di Coordinamento: "Società dove sei? Scucitevi quel Grifo dal petto"

Domani intanto i grifoni si ritroveranno per il ritiro di Cascia dove nel tardo pomeriggio è fissato il primo allenamento in preparazione della sfida play out con il Pescara (in attesa dell'esito del ricorso del Trapani) che si giocheranno il 10 e 14 agosto.