Ibrahimovic da record: è il più vecchio calciatore della Serie A in doppia cifra di gol

02 agosto 2020

Zlatan Ibrahimovic da record: è il più vecchio giocatore della storia della Serie A in doppia cifra.

38 & 302 - Zlatan #Ibrahimovic è il giocatore più anziano (38 anni e 302 giorni) nella storia della Serie A a girone unico ad aver raggiunto la doppia cifra di gol in una singola stagione. Bionico.#MilanCagliari #Milan pic.twitter.com/4Gn2JTdldo — OptaPaolo (@OptaPaolo) August 1, 2020

Con la rete segnata contro il Cagliari, Zlatan è diventato il più vecchio calciatore ad essere arrivato in doppia cifra (38 anni e 302 giorni). Battuto il record di Silvio Piola, che era riuscito nell'impresa a 38 anni e 127 giorni. Quest'anno Ibra ha segnato 10 gol in 18 partite di campionato (132 in Serie A, 485 complessivi in carriera).