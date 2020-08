Serie A, la Juve chiude con un altro ko. L'Inter vince a Bergamo ed è seconda davanti ad Atalanta e Lazio

Nicola Uras 01 agosto 2020 a

La Juventus chiude con un altro ko (la Roma vince 1-3 a Torino) prima delle celebrazioni per il nono scudetto consecutivo. L'Inter vince a Bergamo contro l'Atalanta: 0-2, decidono i gol di D'Ambrosio di testa e Young con un bel tiro a giro dalla distanza. I nerazzurri di Conte chiudono al secondo posto, terzi quelli di Gasperini con la Lazio, sconfitta a Napoli nel giorno in cui Immobile tocca la cifra record di 36 gol in Serie A, quarta in classifica. Netto successo del Milan contro il Cagliari: 3-0, a segno pure Ibra. Zenga non è stato confermato dal club sardo per la prossima stagione.

Immobile, record in Serie A: eguagliati i 36 gol di Higuain. E vince la Scarpa d'Oro

La classifica: 1) Juventus 83, 2) Inter 82, 3) Atalanta e 4) Lazio 78, 5) Roma 70, 6) Milan 66, 7) Napoli 62. Le Juve vince lo Scudetto e si qualifica alla prossima Champions League insieme a Inter, Atalanta e Lazio. In Europa League ci vanno Roma (fase a gironi), Milan (secondo turno fase eliminatoria) e Napoli (fase a gironi come vincitrice Coppa Italia).