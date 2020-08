Atalanta-Inter: orario, dove vederla e le formazioni ufficiali

01 agosto 2020 a

a

a

Atalanta-Inter è una delle partite dell’ultima giornata di Serie A in programma stasera. Fischio d'inizio alle ore 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo. La partita verrà trasmessa in esclusiva su Dazn. Insieme alla Lazio, Atalanta e Inter si giocano il secondo posto in classifica nell’ultima giornata di campionato. L’Inter è in vantaggio di un punto su entrambe. Le formazioni ufficiali: ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Pasalic; Zapata. All. Gasperini. INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Gagliardini, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte.