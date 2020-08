Play out, cambiano le date in attesa del ricorso del Trapani: in campo il 10 e 14 agosto. Perugia senza Angella: squalificato due giornate

Nicola Uras 01 agosto 2020 a

a

a

Il ricorso del Trapani al Collegio di Garanzia del Coni - per vedersi restituito almeno dei due punti di penalizzazione - si discuterà il 6 agosto alle 15,30 e così la LegaB, considerando che l'esito può modificare i partecipanti alle sfide per restare in B, ha deciso di spostare la gara di andata dei play out prevista per venerdì 7 agosto a lunedì 10. Invariata invece quella di ritorno (venerdì 14). In questo momento le partecipanti sono Perugia (da quint'ultimo) e Pescara (quart'ultimo). Ma nel caso di due punti restituiti il Trapani si salva e il Cosenza fa il play out, con un punto invece tocca ai siciliani fare gli spareggi (in entrambi i casi Pescara in C). Oggi si è pronunciato il giudice sportivo: Angella, come previsto, è stato squalificato per due giornate. Niente play out.