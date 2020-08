Moto Civ Junior, il nuovo team Berik Talent Lab punta su Casagrande Contardi

01 agosto 2020 a

a

a

Secondo fine settimana stagionale con novità per Luca Maria Casagrande Contardi. Il pilota di Palazzo di Assisi, campione italiano Civ Junior nella Ohvale 110 nel 2019, ha a disposizione un team nuovo e una moto nuova. A credere in lui è il Berik Talent Lab che ha messo a disposizione della crescita di Luca Maria, il coach e team manager Gianluca Nannelli, ex pilota classe 1973, protagonista per tanti anni in Superbike e in Supersport con Ducati e Yamaha, coach anche dei piloti RMU VR46 e uno staff tecnico, al fianco di Casagrande Contardi sul circuito internazionale d’Abruzzo, dove domenica 2 agosto si corrono le due gare del secondo round del campionato italiano di velocità Junior Ohvale 160.

Moto Civ Junior, casagrande Contardi sul podio a Magione

Luca Maria ha aperto il 2020 positvamente a Magione nella nuova categoria, portando a casa un secondo posto in gara 1. Poi, è giunto terzo nella seconda manche, dopo una splendida rimonta nonostante il manubrio storto e il freno rotto, conseguenze della caduta al terzo giro, che gli avevano fatto perdere 33 secondi dal podio, recuperati in 7 tornate. Casagrande Contardi si presenta a Ortona al secondo posto nella classifica generale a pari merito con Gianmaria Ibidi a quota 36, con 14 punti in meno di Matteo Masili che guida la graduatoria dopo aver dominato a Magione.