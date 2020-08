F1, Hamilton in pole position al Gp di Gran Bretagna davanti a Bottas. Leclerc quarto

Sara Nucoli 01 agosto 2020 a

a

a

Lewis Hamilton su Mercedes ha conquistato la pole position nel Gp di Gran Bretagna di F1 a Silverstone in 1’24"303 davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas (1’24"616) e a Max Verstappen della Red Bull (1’25"325). Quarto posto per la Ferrari di Charles Leclerc (1’25"427). Decimo posto per l’altro ferrarista Sebastian Vettel.

F1, Sergio Perez positivo: il pilota della Racing Point non correrà a SIlverstone

"Alla fine c’è un grosso distacco fra noi e il terzo posto Valtteri (Bottas) mi ha spinto al limite, ho faticato a un certo punto mi sono anche girato, ho cercato di ritrovare la calma e nel Q3 è andata bene. Non è stato scontato" analizza il pilota della Mercedes, Lewis Hamilton.