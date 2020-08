Lotito, una furia contro Ventura dopo il ko della Salernitana: "Sto pezzo di m***a... ma che cambio ha fatto? È matto"

01 agosto 2020 a

a

a

Claudio Lotito senza freni dopo la sconfitta della Salernitana, squadra che gestisce oltre la Lazio, con lo Spezia. Ko che ha pregiudicato ai campani la possibilità di partecipare ai play off con in palio la promozione in Serie A. Lotito è stato registrato al ristorante mentre commenta la partita al telefono e parla delle scelte sbagliate di Gian Piero Ventura: "Sto pezzo di m***a è una cosa guarda... questo è matto: ha tolto Akpa a centrocampo... ha rovinato tutto... sempre co sto Maistro" dice infuriato al suo interlocutore.

Perugia ai play out: il 7 e 14 agosto sfide salvezza con il Pescara. Ma c'è l'incognita Trapani

Da ricordare che lo Spezia ha battuto 2-1 la Salernitana e Maistro è stato espulso per doppia ammonizione. La telefonata animata di Lotito è stata ripresa da un cliente presente al ristorante dalle parti di Villa Borghese e pubblicata in video in esclusiva da Il Tempo (CLICCA QUI).