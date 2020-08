Roma-Juventus: orario, premiazione, dove vederla e probabili formazioni. Ronaldo non convocato

01 agosto 2020 a

Roma-Juventus chiude il campionato dei bianconeri e, dopo il triplice fischio finale, ci sarà la premiazione per la squadra vincitrice dello scudetto 2019/2020. Premiazione che avrà luogo presso la Tribuna "Giovanni e Umberto Agnelli" all'Allianz Stadium di Torino, alla presenza di Paolo Dal Pino e Luigi De Siervo, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Lega Serie A. I calciatori riceveranno la medaglia d’oro di Campione d’Italia, Maurizio Sarri (oggi squalificato) sarà invitato a festeggiare lo scudetto e precederà il capitano, Giorgio Chiellini, che sfilerà per ultimo per alzare il trofeo.

La partita - che sarà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 - inizierà alle 20,45 in modo tale che le celebrazioni saranno effettuate alle 22,45 circa e visibili anche sulla Rai e su Dazn, Niente partita per Cristiano Ronaldo: il portoghese non è stato convocato con l'obiettivo di riposare in vista della Champions League. Sarà presente però alla premiazione. Si rivede invece Chiellini. probabilmente saranno tre i giocatori dell'U23 schierati in campo.

Le probabili formazioni: JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Wesley, Demiral, Rugani, Alex Sandro; Rabiot, Bentancur, Muratore; Bernardeschi, Higuain, Zanimacchia. (A disposizione: Buffon, Pinsoglio, De Ligt, Bonucci, Chiellini, Coccolo, Ronaldo, Peeters, Frabotta, Matuidi, Olivieri, Cuadrado). All. Martusciello (Sarri squalificato). ROMA (3-4-2-1): Fuzato; Smalling, Ibanez, Fazio; Zappacosta, Villar, Cristante, Calafiori; Perotti, Zaniolo; Kalinic. (A disposizione: Pau Lopez, Peres, Cetin, Spinazzola, Veretout, Diawara, Pastore, Perez, Kluivert, Mkhitaryan, Dzeko). All. Fonseca. ARBITRO: Rocchi di Firenze.