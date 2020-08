Perugia ai play out: il 7 e 14 agosto sfide salvezza con il Pescara. Ma c'è l'incognita Trapani

Nicola Uras 01 agosto 2020 a

a

a

Il Grifo farà i play out, ultima tappa utile per salvarsi dalla retrocessione in Serie C. Al triplice fischio dell'ultima giornata del campionato di Serie B, il Perugia si trova al quint'ultimo posto della classifica grazie al gol di Garritano che ha permesso al Chievo di superare il Pescara 1-0. Gli abruzzesi, al quart'ultimo posto, saranno gli avversari del Perugia nella post season. Il calendario dei play out prevede venerdì 7 agosto la gara di andata all'Adriatico e venerdì 14 quella di ritorno al Curi.

Ma c'è la variabile - impazzita - del ricorso del Trapani che, terz'ultimo, dopo la vittoria nell'ultima giornata con il Crotone potrebbe, nel caso in cui il ricorso al Coni gli restituisca i due punti di penalizzazione, stravolgere la classifica. Nel caso di due punti restituiti, il Trapani sarebbe salvo spedendo il Pescara in C e il Cosenza (quint'ultimo) ai play out con il Perugia (quart'ultimo). Nel caso di un punto restituito, la classifica avulse premierebbe i siciliani (8 punti, contro i 5 dei grifoni e i due degli abruzzesi) che farebbero i play out meglio piazzati rispetto proprio al Grifo.