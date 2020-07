Primo tempo Venezia-Perugia 1-0: rigore di Aramu

Nicola Uras 31 luglio 2020 a

Il primo tempo di Venezia-Perugia si chiude con i lagunari in vantaggio 1-0 grazie al rigore trasformato da Aramu (42'). Il fallo è stato di Mazzocchi che si è opposto con il braccio largo a un cross. In precedenza l'arbitro - Fourneau di Roma 1 - aveva prima assegnato e poi tolto un penalty per un episodio simile anche se Modolo si era opposto in maniera regolare (22'). Il tridente schierato da Oddo ha fatto il solletico alla difesa veneta. Da segnalare anche un palo colpito da Longo (38'). Con i risultati dagli altri campi - pareggio del Pescara, sconfitta dell'Ascoli e vittoria del Cosenza - il Perugia farebbe i play out (da quart'ultima) con i calabresi