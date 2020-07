Campionato italiano Sport Prototipi, Fattorini a Misano

Il pilota orvietano deciso a fare bene nel circuito romagnolo

Il campionato italiano sport prototipi si sposta dal Mugello a Misano Adriatico nel primo fine settimana di agosto e con un Michele Fattorini deciso a non recitare il ruolo di comparsa. Sulla pista toscana, il 30enne pilota della Speed Motor, al volante della Wolf GB08 Thunder e assistito da Ascari Driver Academy, ha esordito in assoluto cogliendo nelle due gare un 15esimo e un 12esimo posto dopo un venerdì sciupato dal maltempo, che gli ha condizionato le qualifiche e all’indomani di un giovedì nel quale non aveva potuto cimentarsi nelle prove libere. “A Misano, il cui tracciato non presenta saliscendi ed è senza dubbio più consono alle mie caratteristiche, non posso rimanere nell’anonimato – ha detto Fattorini – ma stavolta ho il vantaggio di partire con un minimo di confidenza acquisita verso la vettura e con la possibilità di disputare prove libere e qualifiche, che mi permetteranno di conoscerla ulteriormente. Se la Wolf dovesse essere a posto, sono convinto di potermela giocare al meglio”. Prove libere venerdì 31 luglio dalle 10.15 alle 10.40 e dalle 15.50 alle 16.16; qualifiche sabato 1° agosto dalle 9.35 alle 9.50 e gara 1 alle 17, mentre per domenica 2 è in programma gara 2 con il via alle 13.40. Ricordiamo che ogni competizione si svolge sulla distanza temporale di 25 minuti più un giro.