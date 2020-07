Gubbio, c'è il primo acquisto: il gigante difensivo Uggè

Lo scorso anno a Gozzano, ha giocato in Champions ed Europa League segnando un gol

Il Gubbio ha acquistato a titolo definitivo Maximiliano Achille Ugge', difensore centrale nato a Treviglio il 24 settembre 1991. Ugge' ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dell'Inter per poi vestire le maglie di Triestina, Monza, Lecco, Suduva (Lituania) e Nomme Kalju (Estonia), club con il quale ha disputato nell'ultima stagione due turni di qualificazione in Champions League (realizzando anche 1 gol) e poi un turno di qualificazione di Europa League prima di passare a settembre al Gozzano in serie C nel girone A. Il calciatore ha sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno 2021. E' il primo colpo del nuovo Gubbio.