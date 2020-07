In ricordo di Luciano Fabio Stirati, il Senatore rossoblù

Presidente onorario, maestro di arte oratoria, ha "infiammato" per anni la tifoseria del Gubbio

Signori si nasce, direbbe Totò. E Luciano Fabio Stirati lo nacque e lo restò fino all’ultimo giorno dei suoi venerabili 98 anni di vita. Lo ricordiamo, in questa sezione, a distanza di qualche giorno dalla scomparsa, perché al di là dell’impegno politico, istituzionale e scolastico, lo sport e soprattutto il Gubbio sono stati componenti fondamentali della sua esistenza. Stirati è stato tifoso appassionato e sincero dei colori rossoblù. La sua presenza al San Benedetto prima, al San Biagio e al Barbetti poi non è mai mancata nelle poltroncine della tribuna centrale, fino a meritarsi l’onorificenza massima di Presidente Onorario. Con il Senatore, come tutti lo chiamavano e continueranno a farlo per sempre, se ne va l’anima colta e intellettuale della calorosa e sanguigna tifoseria eugubina. Le sue “orazioni” sono state il momento clou delle tante serate natalizie o di fine stagione, una pratica diventata rito nel tempo, oggi (ahimè) cancellata con un colpo di spugna. “La cena del Gubbio” è stata, per anni, l’appuntamento da non perdere, per tutti. Tifosi, giornalisti, dirigenti, giocatori: guai a mancare alla serata che faceva il bilancio di stagione e tracciava il futuro prossimo del club. E la conclusione, il gran finale imperdibile, aveva un unico, indiscusso protagonista: Luciano Fabio Stirati. Alle sue parole era riservato il commento di un intero campionato. Un incedere, scandito nei toni e accompagnato dall’inconfondibile gestualità che lo vide per due mandati protagonista nelle aule del parlamento italiano, capace di coinvolgere nel silenzio più totale la folta platea presente in sala. Dalle citazioni dotte ai duri reprimenda fino alle celebri battute dei “corvi neri”, il suo contributo non è mai mancato, nemmeno negli anni più bui della lunga storia rossoblù. Chi non ricorda, più recentemente, il “fosforescente” Crespini o il “francescano” Acori e “l’impetuoso” Torrente, fino al finale già scritto e sempre uguale. Quando l’incalzare rossiniano del timbro della voce raggiungeva l’apice era il momento della “gloriosa maglia rossoblù”, privilegio di pochi eletti da onorare e amare più di ogni cosa. Ci mancherà il Senatore Stirati, come ci mancheranno i tanti tifosi e giocatori che negli ultimi mesi ci hanno lasciato. Tutti ora riposano idealmente sul Colle Eletto del Beato Ubaldo, eugubini e non, perché chi ha giocato qui ha sempre stretto un legame indissolubile con la città e le sue cose più care. Se da queste parti il calcio è rimasto, nonostante tutto, lo sport più amato, lo si deve proprio a loro. Dirigenti, vecchie glorie e tifosi che, in un modo o nell’altro, ci hanno fatto trepidare il cuore.