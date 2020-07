Campionato italiano velocità in salita, al via le iscrizioni al trofeo Fagioli

La 55esima edizione si corre senza pubblico e con la diretta Tv

30 luglio 2020

a

a

Iscrizioni al via e aperte anche ai piloti stranieri per il 55° Trofeo Luigi Fagioli, la cui edizione 2020 si disputa a Gubbio dal 21 al 23 agosto. Tutti i moduli e le istruzioni sono pubblicati su www.trofeofagioli.it . Il termine ultimo per l'invio delle adesioni è venerdì 14 agosto alle ore 12. Nell'era post-emergenza da covid-19 la classica cronoscalata umbra quest'anno seconda prova del Campionato e del Trofeo Italiano Velocità Montagna (CIVM e TIVM), oltre che round del Tricolore Bicilindriche e gara aperta alle Autostoriche, si svolgerà nel rispetto delle normative sportivo-sanitarie richieste e senza la presenza di pubblico.

Pienamente sostenuti dal Comune di Gubbio, è dunque ancora più fervente il lavoro degli organizzatori. Il

Comitato Eugubino Corse Automobilistiche, a conferma della vocazione internazionale dell'evento e

basandosi sull'esperienza del Fia Hill Climb Masters, le “Olimpiadi delle Salite” ospitate nel 2018, stanno

predisponendo tutto quanto è necessario per garantire lo svolgimento in piena sicurezza di una delle corse

in salita più ambite d'Europa.

Una delle criticità da superare è legata alla creazione di assembramenti. Come da protocollo, per i

concorrenti le verifiche sportive prevedono una procedura on line via internet, mentre le verifiche tecniche

sulle vetture si svolgono venerdì 21 agosto dalle 15.30 alle 19.30 direttamente nel paddock, che per la prima

volta sorgerà nel parcheggio presso lo stadio “Pietro Barbetti” e sarà “area protetta” e vietata al pubblico.

L'accesso degli addetti ai lavori, che prevede anche la zona triage con misurazione della temperatura, sarà

controllato 24 ore su 24.

Sabato 22 agosto per le prove ufficiali delle 9.30 e domenica 23 agosto per le due salite di gara delle 9, le

auto ammesse al via usciranno dal paddock e seguiranno un tragitto predefinito, delimitato e presidiato da

commissari di percorso fino al raggiungimento della linea di partenza, per poi lanciarsi lungo i tradizionali

4150 metri del già collaudato tracciato eugubino, che dalle porte della città medievale sale a Madonna della

Cima attraverso la Gola del Bottaccione e sarà vietato al pubblico (sabato e domenica la strada interessata

sarà chiusa con decreto prefettizio dalle ore 6.00 fino al termine delle competizioni). Dopo ciascuna salita, anche in zona arrivo e parco chiuso e alla ridiscesa per ritorno nel paddock presso lo stadio le auto seguiranno un percorso ben preciso. La direzione gara e il centro per il ritiro degli accrediti riservato esclusivamente agli addetti ai lavori sono ubicati al convento di San Secondo, in via Tifernate nei

pressi della zona allineamento.

Appellandosi al buon senso generale e alla genuina passione del pubblico più devoto alle corse in salita, il

Comitato Eugubino Corse Automobilistiche richiama la fondamentale importanza di non accedere al tracciato

di gara o presidiarne alcune aree (così come il paddock e le altre zone utilizzate per l'evento) e di non creare

assembramenti, nel rispetto degli sforzi, della puntualità e del lavoro messi in campo per riuscire a pianificare

e organizzare il 55° Trofeo Luigi Fagioli, che vuole rimanere risorsa sportiva, economica e ormai storica per

la città di Gubbio e nel mondo dell'automobilismo. Per permettere a tifosi e appassionati di seguire la gara si

stanno predisponendo tutte le iniziative necessarie per poterlo fare da remoto con una diretta tv.