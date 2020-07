Atalanta, altro successo: al Tardini decide Gomez ed è secondo posto

Finisce 2-1 per la Gasperini band in attesa di Inter-Napoli

Luca Mercadini 28 luglio 2020 a

L'Atalanta sbanca il Tardini in rimonta e si riporta momentaneamente al secondo posto con 78 punti (due in più dell'Inter) in attesa che tra pochi minuti i nerazzurri di Conte scendano in campo a San Siro contro il Napoli. La gara: i padroni di casa di D'Aversa vanno in vantaggio al 40’ del primo tempo con Kulusevski, sempre più decisivo, il pari bergamasco nella ripresa con Malinovsky prima del gol partita (84’) di Gomez che firma la rimonta dei nerazzurri sul Parma. Proprio Gomez, uomo assist di Gasperini al quale prima della gara era stato chiesto un aiuto decisivo in zona gol, risponde subito sul campo firmando la rete del successo nerazzurro.