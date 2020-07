Tennis, spareggi promozione: bene Foligno, perde Perugia

Lo Junior sconfitto a Firenze 4-2 tenta la rimontona domenica prossima, le ragazze del Training Colfiorito vedono invece la serie A

27 luglio 2020 a

Lo Junior Tennis Perugia esce sconfitto nella finale playoff di andata che vale la promozione in serie A1. Ad avere la meglio nel primo round dell’attesissima sfida, è il Match Ball Firenze che si impone 4-2 grazie ai determinanti successi nei doppi, dopo che i quattro singolari avevano sancito la parità. Il team di capitan Roberto Tarpani, che vede interrompersi la striscia di imbattibilità in A2 che durava da dieci partite, ha provato orgogliosamente a strappare il risultato positivo, cercando tra le altre cose di sopperire al ritiro di Francesco Passaro, non al meglio della condizione fisica, che ha potuto disputare solo pochi games al cospetto del francese Jonathan Eysseric. Nella partita tra le prime due teste di serie, il sigillo del croato Victor Galovic sul tunisino Skander Mansouri aveva riportato avanti i toscani dopo che il solito tenace Tomas Gerini era riuscito a vincere senza troppi patemi il suo match di singolare. Così come Gilberto Casucci, che schierato da nr.4 si è confermato come giocatore di grande solidità garantendo il punto ai gialloblù. E poi i doppi, che hanno esaltato i padroni di casa: Galovic e Borella vittoriosi senza troppi problemi su Gerini e Davide Natazzi che hanno comunque lottato orgogliosamente. Il rammarico per lo Junior sta tutto nella seconda partita, con Mansouri e Casucci superati al super tie-break da Giorgini e Tanini. Adesso servirà una autentica impresa ai perugini, che domenica prossima sui campi in terra rossa di via XX settembre proveranno a capovolgere le sorti. Al Match Ball Firenze basterà non perdere, Passaro e compagni dovranno invece centrare una storica remuntada.

Firenze–Perugia 4-2: Singolari: Victor Galovic b. Skander Mansouri 75 62, Jonathan Eysseric b. Francesco Passaro 41 rit., Tomas Gerini b. Filippo Borella 61 62, Gilberto Casucci b. Andrea Tanini 75 62. Doppi: Galovic/Borella b. Gerini/Natazzi 62 63, Giorgini/Tanini b. Mansouri/Casucci 63 67 (5) 107

Nel primo atto della sfida play off valevole per la promozione in Serie A2, buon risultato invece per le ragazze della Tennis Training dello sponsor Colfiorito, che colgono sui campi dell'Angiulli Bari un prezioso pareggio (2-2), utile per giocarsi tutte le chance nella partita di domenica prossima tra le mura amiche di Villa Candida. Nel primo singolare Emma Valletta (2.4) subiva una sconfitta netta ad opera della nazionale letttone di Fed Cup Daniela Vismane (2.3) 6-0, 6-1. Pronto però il riscatto delle folignati che con Chiara Girelli (2.4), conquistavano il punto della parità, grazie ad un altrettanto netto 6-1 6-1 ai danni della giocatrice di casa Francesca dell'Edera (2.4). Nel terzo singolare sorpasso TTS, grazie ad una Maria Toma (2.5) che dopo un primo set vinto agevolmente 6-3 sulla padrona di casa Giulia Laterza (2.7), è stata abile a chiudere il secondo 7-6 al tie break. Il doppio conclusivo ha visto prevalere il duo di casa Vismane/Dell'Edera, che ha battuto in due combattuti set 6-4, 7-6 la coppia Girelli/Alessi. Dunque, tutto rimandato a domenica 2