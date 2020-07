Sir volley, Evans e Poltnytskyi a disposizione, rientrano anche Heynen e Leon

Domani il Collegio di Garanzia del Coni decide sul ricorso in Champions League

Settimana cruciale in casa Sir. Oggi torna a disposizione il canadese Evans, domani tocca a Plotnytskyi e in mattinata a Roma il Collegio di Granzia del Coni si pronuncia sul ricorso presentato dal club in vista della prossima Champions League. Mercoledì, invece, sono attesi a Perugia Vital Heynen e Wilfredo Leon reduci dalla parentesi in nazionale con la maglia della Polonia.

Quindi, la settimana, si apre con un incremento della rosa, in questo momento, a disposizione di Carmine Fontana. Dopo il tampone, Evans potrà unirsi ad Atanasijevic e gli altri e iniziare ufficialmente la nuova stagione in maglia Sir dopo il periodo di quarantena imposto ai giocatori provenienti da Paesi extra europei. Il giorno successivo sarà, invece, la volta del martello ucraino sul quale si pongono molte delle attenzioni e delle speranze Sir in vista della nuova stagione.

Il mercoledì, a calendario, è cerchiato invece come il giorno del ritorno in Umbria di coach Heynen e dell’asso cubano Leon. Entrambi hanno partecipato alla prima parte del ritiro bianconero, salvo poi aggregarsi alla nazionale polacca, di cui Heynen è il selezionatore tecnico campione del mondo in carica e Leon l’ultima star entrata a far parte di un gruppo capace di conquistare il titolo iridato.