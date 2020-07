Cronometro del Trasimeno, Abdelwahed e Tamburi vincono nella prima gara nazionale post lockdown

A Castiglione del Lago si è corsa la 5 chilometri con il successo del campione italiano dei 3000 siepi

Si torna a correre anche su strada, con le nuove regole previste a tutela degli atleti. La prima manifestazione del calendario nazionale dopo il lockdown, a Castiglione del Lago, è una gara di 5 chilometri: l’edizione inaugurale della Cronometro del Trasimeno, svolta con partenza in gruppi di cinque atleti opportunamente distanziati, ordinati in base al tempo d’iscrizione, e cadenza di circa un minuto, è stata vinta dall’azzurro Ahmed Abdelwahed, campione italiano in carica dei 3000 siepi. Il 24enne romano delle Fiamme Gialle prevale nettamente in 14:07 nei confronti del bergamasco Ahmed Ouhda (Atl. Casone Noceto, 14:50) e dell’ascolano Stefano Massimi (Sef Stamura Ancona, 14:54). Tra le donne conquista il successo Silvia Tamburi (Atl. Avis Perugia) con 18:08 e un solo secondo di vantaggio sull’altra umbra Chiara Belfico (Atl. Arcs Cus Perugia, 18:09), terza invece la marchigiana Azzurra Ilari (Atl. Amatori Osimo, 18:22). Il percorso, dopo lo start da viale Trappes, è proseguito sul lungolago fino al giro di boa per tornare poi verso la zona della partenza dove era posizionato anche l’arrivo, con 205 atleti classificati nell’evento organizzato dal Gs Filippide in collaborazione con l’Atletica Avis Perugia e l’Atletica Avis Magione