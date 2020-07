Ternana, i tifosi scelgono Scienza per il dopo Gallo

Piace il tecnico del Monopoli, pochi consensi per i più gettonati Lucarelli, Caserta e Bucchi

La questione allenatore tiene banco in società, ma anche tra i tifosi della Ternana che dicono la loro sul dopo Gallo in attesa di conoscere il nome del nuovo condottiero rossoverde. “Credo che Gallo - dice Sergio Silli abbia fatto un discreto lavoro e se fosse rimasto non mi sarebbe dispiaciuto. Per il nuovo allenatore punterei su un tecnico dal curriculum importante e non su una scommessa". La pensa così anche Emanuele Albini: "A mio parere, Gallo non è stato né peggiore, né migliore di tanti altri. Talvolta, ha operato delle scelte tecniche discutibili ciò nonostante, per la quadratura e il buon gioco trovato nelle gare playoff, l'avrei confermato. Come nuovo allenatore mi piace Giuseppe Scienza che in questa stagione ha ottenuto dei buoni risultati con il Monopoli". Di diverso avviso Mattia Lignini: "Umanamente parlando, è una brava persona, ma tecnicamente non penso meritasse la riconferma, con il potenziale di giocatori a disposizione, avrebbe potuto di certo fare meglio. Per quanto riguarda il futuro, punterei su un allenatore esperto che ha già vinto qualche campionato nella categoria". Stesso ragionamento per Daniel Spagnoli: "Sebbene avesse un organico importante, non è riuscito a centrare nessun obiettivo, quindi non meritava la riconferma. Per il futuro, non so quali allenatori sono senza contratto ma, anche se lo fosse, non rientra nel mio indice di gradimento Capuano. Si dice un gran bene invece di Scienza che, con una squadra non certo di fenomeni, ha svolto un buon lavoro". Luciano Faustini fa un discorso più ampio: "Gallo non ha tutte le colpe del flop anche se alcuni calciatori hanno giocato fuori ruolo. Aver risolto una situazione complicata lo scorso anno dove rischiammo di retrocedere in Interregionale è un merito che va solo a lui, ma molti hanno la memoria corta. Bisogna sapere le cose prima di giudicare un uomo e un professionista. Per il resto, il calcio è così oggi vieni, domani vai non è la morte di un cristiano. Mi aspetto un allenatore vincente ed una squadra vincente; il ruolo di Bandecchi è quello di formare una squadra competitiva non altro a Terni". Mauro Menciotti ha altre idee: "Secondo il mio parere occorre un ds con attributi in primis, non puoi spendere e non raccogliere niente. Come mister mi piacerebbe Claudio Foscarini, una persona seria, professionale che lavora bene con i giovani". Simone Falchi guarda avanti: "Chi prenderemo? Scienza, a Monopoli ha fatto vedere un bel gioco, staremo a vedere". Maria Marianella cerca altro rispetto ai nomi che circolano: "Un ds e un allenatore esperti e una squadra di giovani motivati. Ho letto nomi tipo Lucarelli, Caserta, Bucchi, però non mi sembrano entusiasmanti”.